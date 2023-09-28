Лишь звучит угрожающе: на что способна новая армия, которую Россия бросила на фронт
Россия перебросила на Купянское направление части 25-й общевойсковой армии. Несмотря на значительные силы, у оккупантов мало шансов на успех.
Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, почему не стоит бояться новой армии, но готовиться к худшему сценарию.
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"Относительно 25-й армии – она недавно сформирована. Эта армия достаточно слабая, без закалки в боях", – отметил Федоров.
По данным британской разведки, Россия начала набирать военнослужащих в 25-ю армию только в августе, а разворачивать планировала – не раньше декабря. Предполагают, что страна-агрессор незамедлительно бросила новобранцев в бой из-за протяженности фронта и наступления Украины на трех разных направлениях.
Аналитики ISW отмечали, что Россия перебросила 25-ю армию на Купянск, чтобы заменить 41-ю армию, которую начали передислоцировать на Юг.
Могут ли россияне прорваться к Купянску
Оккупанты пытаются продвинуться к Купянску с середины июля и надеялись на реванш до 9 сентября – годовщины освобождения города украинскими военными.
Эта дата миновала, но враг продолжает отчаянные попытки, чтобы одержать хоть какую-то победу. Хотя город не имеет никакого военного значения.
В то же время Федоров допускает возможность захвата Купянска, но только с восточной его части – до реки Оскол. Западный берег очень высок – форсировать его сложно, россиянам это вряд ли удастся.
Что происходит на Купянском направлении: последние новости
- Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям, о чем свидетельствует увеличение авиационных ударов вблизи Северска и Серебрянского лесничества. Враг начинает восстанавливать боевые столкновения на этом направлении.
- Восстановлению атак предшествовало определенное затишье. Россия перегруппировывала силы и просчитывала потенциальные направления для наступления.
- Захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы. Они бьют часами по территории, а затем бросают свои подразделения в наступление.