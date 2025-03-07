Курская операция уже выполнила свою главную задачу. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что она сковала почти 100 тысяч военных.

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Как могут измениться бои в Курской области

Россия понесла на Курщине большие потери, убитые и раненые есть среди северокорейской армии. Примерно 100 тысяч бойцов были сосредоточены на территории страны-агрессора и не приняли участия в боях в Украине.

Оккупанты не имели возможность начать движение в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. В частности благодаря Курской операции удалось удержать Покровск.

С этой точки зрения ее цель себя оправдала. Стояла задача – хотя бы до зимы удержать конфигурацию Восточного фронта. Также выполняется вторая задача – уничтожение противника и техники,

– сказал Роман Свитан.

Однако, из-за того, что прогнозируется уменьшение поставок военной амуниции со стороны США, – наступательные операции надо заканчивать. Это нужно делать, не выходя из Курской области, а лишь меняя архитектуру фронта.

Надо развернуть линию фронта вдоль границы, создать так называемую полосу обеспечения. Можно прикрыться рекой Сейм и создать несколько десятков километров безопасной зоны в направлении Сум,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Так мы с одной стороны перейдем в оборону, но на лучших позициях, а также "свяжем" российские войска и прикроем Сумскую область. Это было главной задачей, когда ВСУ заходили на Курщину.

"Сейчас действительно пришло время. Как именно и какими силами будет происходить такой "слом архитектуры фронта" – остается закрытой информацией. Думаю, мы увидим это в ближайшее время", - предположил Роман Свитан.

Какую тактику используют ВСУ

Украинские военные "вклинились" в российскую территорию с юга на север. Теперь предлагается развернуть войска вдоль границы, то есть прикрыть большую ширину. Площадь контроля на Курщине останется примерно такой же, но удастся защитить большую площадь Сумского направления.

Сейчас Вооруженные Силы во время операции в Курской области используют маневренную оборону. Она не предусматривает создание серьезных фортификационных сооружений, по которым можно отработать артиллерией или авиацией. Постоянно меняется расположение войск, атаки и контратаки, управляемые отходы.

Также надо понимать, что перед Украиной не стоит задача захватить чужую территорию. Это делает любые операции ВСУ на российской территории более эффективными чем операции оккупантов. Мы не цепляемся за землю и не хотим ее контролировать, а можем двигаться.