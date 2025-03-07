Курську операція вже виконала своє головне завдання. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що вона скувала майже 100 тисяч військових.

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Як можуть змінитися бої в Курській області

Росія зазнала на Курщині великих втрат, вбиті та поранені є серед північнокорейської армії. Приблизно 100 тисяч бійців були зосереджені на території країни-агресорки та не взяли участі в боях в Україні.

Окупанти не мали змогу почати рух в бік Дніпропетровської та Запорізької областей. Зокрема завдяки Курській операції вдалося втримати Покровськ.

З цього погляду її мета себе виправдала. Стояло завдання – хоча б до зими втримати конфігурацію Східного фронту. Також виконується друге завдання – знищення противника й техніки,

– сказав Роман Світан.

Однак, через те, що прогнозується зменшення постачання воєнної амуніції з боку США, – наступальні операції треба закінчувати. Це потрібно робити, не виходячи з Курської області, а лише змінюючи архітектуру фронту.

Треба розвернути лінію фронту вздовж кордону, створити так звану смугу забезпечення. Можна прикритися річкою Сейм і створити кілька десятків кілометрів безпечної зони в напрямку Сум,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Так ми з одного боку перейдемо в оборону, але на кращих позиціях, а також "зв'яжемо" російські війська й прикриємо Сумську область. Це було головним завданням, коли ЗСУ заходили на Курщину.

"Зараз справді настав час. Як саме та якими силами відбуватиметься такий "злам архітектури фронту" – залишається закритою інформацією. Думаю, ми побачимо це найближчим часом", - припустив Роман Світан.

Яку тактику використовують ЗСУ

Українські військові "вклинилися" у російську територію з півдня на північ. Тепер пропонується розвернути війська вздовж кордону, тобто прикрити більшу ширину. Площа контролю на Курщині залишиться приблизно такою самою, але вдасться захистити більшу площу Сумського напрямку.

Зараз Збройні Сили використовують маневрову оборону. Вона не передбачає створення серйозних фортифікаційних споруд, по яких можна відпрацювати артилерією чи авіацією. Постійно змінюється розташування військ, атаки та контратаки, керовані відходи.

Також треба розуміти, що перед Україною не стоїть завдання захопити чужу територію. Це робить будь-які операції ЗСУ на російській території ефективнішими ніж операції окупантів. Ми не чіпляємось за землю й не хочемо її контролювати, а можемо рухатися.