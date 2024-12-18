Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что никто из западных СМИ на самом деле не знает, какая ситуация в Курской области. Это же касается и замыслов по этой операции.

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Россия имеет некоторое преимущество

Как отметил Коваленко, ситуация в Курской области остается сложной. Россия имеет преимущество в количестве личного состава. Они нагнали туда как собственные подразделения, так и войска КНДР. Сейчас враг пытается буквально задавить количеством.

Силы обороны Украины действительно стоят в обороне на Курщине, но удачно пользуются местностью. Преимущественно там лесопосадки. В этом случае штурмы россиянам удаются крайне сложно. Есть ограниченное количество дорог, которые пробиваются нашими дронами и артиллерией,

– отметил Коваленко.

К самым лесопосадкам пробирается только пехота. Добраться туда с помощью техники крайне сложно.

В целом операция ВСУ в Курской области бьет по имиджу российского диктатора Владимира Путина. Это можно будет со временем использовать.

Более широкий замысел – не дать врагу наступать на Сумщине. Также это дипломатический "крючок", который можно использовать для подрыва авторитета Путина в любых дипломатических делах. Думаю, что тут все мы со временем увидим,

– подчеркнул Коваленко.

Напомним, что наступление ВСУ в Курской области произошло 6 августа 2024 года. Оно должно было начаться несколько раньше, но его перенесли.