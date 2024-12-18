Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що ніхто із західних ЗМІ насправді не знає, яка ситуація в Курській області. Це саме стосується й задумів щодо цієї операції.

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Росія має деяку перевагу

Як наголосив Коваленко, ситуація в Курській області залишається складною. Росія має перевагу у кількості особового складу. Вони нагнали туди як власні підрозділи, так і війська КНДР. Зараз ворог пробує буквально задавити кількістю.

Сили оборони України дійсно стоять в обороні на Курщині, але вдало користуються місцевістю. Переважно там лісопосадки. В цьому випадку штурми росіянам вдаються вкрай складно. Є обмежена кількість доріг, які пробиваються нашими дронами та артилерією,

– зауважив Коваленко.

До самих лісопосадок пробирається лише піхота. Добратися туди за допомогою техніки вкрай складно.

Загалом операція ЗСУ в Курській області б'є по іміджу російського диктатора Владіміра Путіна. Це можна буде з часом використати.

Ширший задум – не дати ворогу наступати на Сумщині. Також це дипломатичний "гачок", який можна використовувати для підриву авторитету Путіна у будь-яких дипломатичний справа. Думаю, що тут все ми згодом побачимо,

– підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що наступ ЗСУ в Курській області стався 6 серпня 2024 року. Він мав початися дещо раніше, але його перенесли.