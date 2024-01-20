Что мешает россиянам вытеснить ВСУ с левого берега Днепра: британские разведчики дали объяснение
Источник:Ministry of Defense
Разведка Великобритании проанализировала текущую ситуацию на левобережье Херсонской области. Там российские оккупационные войска не могут вытеснить украинские силы, несмотря на численное преимущество.
В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отражать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой.
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Проблема оккупантов
В сообщении британской разведки говорится, что сейчас Вооруженные Силы Украины на левобережье Херсонской области предстали перед логистическими трудностями, но все еще сохраняют там свое присутствие.
В разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 20 января сообщили, что российская группировка "Днепр" потерпела неудачу во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в балансе сил в этом районе.
По всей вероятности, слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности,
– отметили в разведке Британии.
По мнению разведчиков, вынудить Украину отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для России.
"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынки в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", – говорится в сообщении.
Оценка войны в Украине от британской разведки: последние новости
- В обзоре Минобороны Великобритании 19 января разведка Британии рассказала, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Россия с большей осмотрительностью использует другой А-50.
- Также в ведомстве рассказывали о негативном влиянии захватнической войны России против Украины на работе их системы здравоохранения. Так, в отчете за 14 января разведчики рассказали, что в российских СМИ распространяется информация о том, что населению сложно получить доступ к больничным услугам по всей стране.
- В британской разведке отметили, что война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных.