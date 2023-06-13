Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что в Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС россияне сделали карантинную зону.
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Цель оккупационных властей на левом берегу Херсонщины – желание улучшить свое материальное положение.
Какая ситуация на левом берегу Херсона: смотрите видео
Выпускают только за взятки
Российские военные требовали деньги от людей за то, чтобы допустить их на лодках спасти херсонцев. Это происходило в первые дни после умышленного подрыва Каховской ГЭС. В то же время сами оккупанты эвакуацией гражданских не занимались.
К тому же, россияне не отменили комендантский час и требовали деньги с людей, которые собственными силами пытались помочь другим.
Российский солдат за деньги садился в лодку, называл все пароли и только так можно было спасти людей. Сейчас тоже есть случаи, когда людей через блокпосты выпускают исключительно за взятку,
– рассказал Соболевский.
Россияне массово мародерят в оккупированных населенных пунктах Херсонской области, пострадавших от теракта России. Они снова вывозят бытовую технику, ценные вещи и т.д. Сначала грузовики с награбленным имуществом украинцев едут в Крым, а оттуда в Россию.
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: последние новости
- Несмотря на то, что подрыв россиянами Каховской ГЭС спровоцировал масштабные подтопления на левобережье Херсона, оккупанты не эвакуируют гражданское население и не допускают туда миссии международных организаций. Сейчас ООН ожидает гарантии безопасности от России, чтобы помочь населению после подрыва Каховской дамбы.
- По официальным данным на 12 июня в результате подтопления Херсонщины погибли 10 человек. 20 человек ранены, среди них – 5 полицейских и 2 спасателя. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них – 7 детей.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 19 стран уже выделили гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий взрыва Россией Каховской ГЭС. Кроме этого, к помощи присоединились и разные международные организации и фонды.