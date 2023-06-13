Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что в Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС россияне сделали карантинную зону.

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Цель оккупационных властей на левом берегу Херсонщины – желание улучшить свое материальное положение.

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Выпускают только за взятки

Российские военные требовали деньги от людей за то, чтобы допустить их на лодках спасти херсонцев. Это происходило в первые дни после умышленного подрыва Каховской ГЭС. В то же время сами оккупанты эвакуацией гражданских не занимались.

К тому же, россияне не отменили комендантский час и требовали деньги с людей, которые собственными силами пытались помочь другим.

Российский солдат за деньги садился в лодку, называл все пароли и только так можно было спасти людей. Сейчас тоже есть случаи, когда людей через блокпосты выпускают исключительно за взятку,

– рассказал Соболевский.

Россияне массово мародерят в оккупированных населенных пунктах Херсонской области, пострадавших от теракта России. Они снова вывозят бытовую технику, ценные вещи и т.д. Сначала грузовики с награбленным имуществом украинцев едут в Крым, а оттуда в Россию.

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