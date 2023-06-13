В то время как анализ теракта с фактами и доказательствами, опубликованным историком и великим другом Украины Тимоти Снайдером, получил лишь 40 тысяч предпочтений. Следует понимать, что оба персонажа – и Токер, и Маск – обслуживают интересы Дональда Трампа, поэтому радикальных читателей гораздо больше, чем у сознательных людей. Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисный.

Важно Эвакуировано до 3 тысяч человек, уровень воды продолжает падать: главное о подрыве Каховской ГЭС

Все очень просто: в информационном поле хайп набирает гораздо больше, чем развернутый анализ. Там много букв, очень тяжело читать, нет времени. А тут человек эмоционально рассказал, что больше, он в Америке является лидером мнений, что нормально для демократического государства,

– отметил Лисный.

Нужно активнее работать с западной аудиторией

По мнению политолога, пропаганда работает качественно – качественнее, чем на свою аудиторию, качественнее, чем на нашу аудиторию. Там подобраны толковые эксперты, работающие с целевыми аудиториями. Они знают, что не нравится американцам.

"Мы сломали один из стереотипов, что американцам плевать, что происходит за пределами Америки. Это большой успех, такого раньше не было. Американцы знают, где Украина. Некоторые знают, что мы ведем справедливую войну. Некоторые – трамписты, Маски и все остальные – считают, что Россия должна победить и так далее", – подчеркнул политолог.

По словам Лисного, эта пропагандистская машина еще долго будет нам вредить. Потому что это направление будет финансироваться до последнего. Сначала исчезнут деньги на пропаганду, потом исчезнет Россия в таком виде, как она есть.

"Я вынужден признать, что на западную аудиторию они очень качественно работают. Нам нужно это перебивать с помощью дипломатов и послов. Кроме того, сейчас очень много украинцев за рубежом, они должны говорить с простыми американцами, с простыми поляками. Сарафанное радио иногда бывает эффективнее, чем твиттер, телеграм или еще что-то", – подытожил Олег Лисный.

Россияне продолжают лгать