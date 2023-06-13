Тоді як аналіз теракту з фактами й доказами, який опублікував історик та великий друг України Тімоті Снайдер, отримав лише 40 тисяч вподобань. Слід розуміти, що обидва персонажі – і Такер, і Маск – обслуговують інтереси Дональда Трампа, тому радикальних читачів набагато більше, ніж у притомних людей. Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний.

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Все дуже просто: в інформаційному полі хайп набирає набагато більше, ніж розгорнутий аналіз. Там багато літер, дуже важко читати, немає часу. А тут людина емоційно розповіла, щобільше, він в Америці є лідером думок, що нормально для демократичної держави,

– зазначив Лісний.

Потрібно активніше працювати із західною аудиторією

На думку політолога, пропаганда працює якісно – якісніше, ніж на свою аудиторію, якісніше, ніж на нашу аудиторію. Там підібрані толкові експерти, які працюють з цільовими аудиторіями. Вони знають, що не подобається американцям.

"Ми зламали один зі стереотипів, що американцям плювати, що відбувається за межами Америки. Це великий успіх, такого раніше не було. Американці знають, де Україна. Деякі знають, що ми ведемо справедливу війну. Деякі – трампісти, Маски й решта – вважають, що Росія має перемогти і так далі", – акцентував політолог.

За словами Лісного, ця пропагандистська машина ще довго нам шкодитиме. Тому що цей напрям фінансуватиметься до останнього. Спершу зникнуть гроші на пропаганду, потім зникне Росія у такому вигляді, як вона є.

"Я змушений визнати, що на західну аудиторію вони дуже якісно працюють. Нам треба це перебивати за допомогою дипломатів та амбасадорів. Крім того, зара дуже багато українців за кордоном, вони мають говорити з простими американцями, з простими поляками. Сарафанне радіо іноді буває ефективніше, ніж твітер, телеграм або ще щось", – підсумував Олег Лісний.

Росіяни продовжують брехати