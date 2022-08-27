Унитазы и ноутбуки – в прошлом: оккупанты украли ЦПАУ в Новой Каховке

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне украли ЦПАУ. Они даже сняли пропагандистский ролик так называемого "центра интеграции", который якобы "построили" сами.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что россияне на всех временно оккупированных территориях – ненадолго.

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россияне украли ЦПАУ

Федоров рассказал о новой краже россиян на временно оккупированных территориях.

Как думаете, что в этот раз решили украсть оккупанты? ЦПАУ в Новой Каховке,

– написал министр.

российские пропагандисты даже успели снять видео, на котором коллаборант хвастается, как захватчики "строили" Центр для быстрой интеграции в россию.

"Интересно, что россиянам даже не пришло в голову снять со стен часть айдентики Дія.Центров. Оккупанты отобрали у 60 тысяч украинцев возможность получать госсервис быстро, удобно и человечно. Но это ненадолго", – добавил Федоров.

Министр подытожил, что он уверен в том, что вскоре над ЦПАУ в Новой Каховке и в других временно оккупированных городах Украины будут развеватся сине-желтые флаги.

Смотрите торжественное видео оккупантов из краденого ЦПАУ:

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