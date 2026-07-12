Об этом сообщает УНИАН.

Что известно о ситуации на пляжах Крыма?

Временно оккупированный Крымский полуостров этим летом столкнулся с полным отсутствием туристов, из-за чего курортный сезон оказался на грани катастрофы. Местные пляжи, которые раньше были переполнены людьми, сейчас стоят пустыми и больше напоминают безлюдную зону отчуждения.

В Крыму в разгар туристического сезона пустые пляжи: смотрите видео

Чтобы хоть как-то спасти сферу гостеприимства и поддержать местный бизнес, российское правительство приняло решение выделить около 4,3 миллиарда рублей. Эти средства планируется направить на финансовую помощь туристической индустрии полуострова, которая несет колоссальные убытки.

Несмотря на такие щедрые денежные вливания со стороны Кремля, эксперты и наблюдатели крайне скептически оценивают шансы на восстановление туристического потока. Главной причиной спада остается ситуация с безопасностью, ведь постоянные взрывы и работа ПВО отпугивают потенциальных путешественников гораздо сильнее, чем привлекают субсидии. Кроме того, общий упадок инфраструктуры и логистические трудности окончательно ставят крест на успешном отдыхе на оккупированной территории.

Напомним, в ночь на 12 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего в ряде городов начались перебои с электроснабжением. Местные жители сообщали о работе ПВО и пожаре в порту Камыш-Бурун. Свет пропал в Симферополе, Ялте, Евпатории, Саках и других населенных пунктах. Оккупационные власти объяснили отключение "снижением нагрузки на электросети".

Кроме того, в оккупированном Крыму продолжается топливный кризис из-за ударов Сил обороны Украины по логистике оккупантов. Россияне перевозят топливо небольшими колоннами под охраной и маскируют бензовозы под гражданский транспорт. На АЗС действуют ограничения – не более 20 литров топлива на одного человека, а в Севастополе бензин отпускают по QR-кодам. Средняя цена топлива на полуострове достигла около 200 рублей за литр.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин назвал топливный кризис в России временным и поручил правительству как можно скорее решить проблему дефицита топлива в оккупированном Крыму. Также он поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов. Российский президент также заявил, что Украина якобы стремится посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон. В то же время он заверил, что, по его мнению, достичь этой цели Киеву не удастся.