Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно об атаке и какова ситуация в Крыму?

В ночь на 12 июля в Крыму раздались мощные взрывы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога была объявлена в 00:37, а силы ПВО якобы сбили 4 БПЛА.

Взрывы также прогремели в Симферополе и в районе Керченского полуострова. Журналисты отметили, что в результате атаки неизвестных беспилотников начался пожар в порту Камыш-Бурун.

Проблемы с электричеством начались в:

Армянске;

Джанкое;

Красноперекопске;

Нижнегорском и Черноморском районах;

Симферополе;

Ялте;

Судаке;

Евпатории;

Саках.

В то же время российские военные и оккупационные власти Крыма не сообщали о возможных ударах по объектам на полуострове, однако россияне отметили, что отключение электроэнергии является якобы "вынужденной мерой, необходимой для снижения нагрузки на электросети".

Жителей Севастополя призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и пообещали обнародовать график отключений, только что стало известно о их объеме и продолжительности.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили, что за первые 10 дней июля было поражено 60 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Силы обороны нанесли удары по 5 электроподстанциям и Сакской ТЭЦ в Крыму.

Системное поражение энергетической и военной инфраструктуры затрудняет логистику, связь и обеспечение российских войск на оккупированных территориях,

– заявили в Минобороны.

Что известно об ударах ВСУ по оккупантам в Крыму?

Атаки на оккупированный Крым не прекращаются. 8 июля был поражен основной пункт ввода электроэнергии в Крым из России и не только. Под прицелом ВСУ оказался главный объект приема электроэнергии – энергомост "Кубань – Крым", представляющий собой точку входа с материковой России на оккупированный полуостров.

Длина этого энергомоста – 14,5 километра. Он проложен в виде четырех подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.

Силы беспилотных систем за первую неделю июля нанесли удары по 44 энергетическим объектам в оккупированном Крыму и на юге ТОТ. В частности, 7 июля были атакованы пять электроподстанций и одна газораспределительная станция.