Об этом сообщили пропагандистские СМИ.
Что известно об атаке и какова ситуация в Крыму?
В ночь на 12 июля в Крыму раздались мощные взрывы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога была объявлена в 00:37, а силы ПВО якобы сбили 4 БПЛА.
Взрывы также прогремели в Симферополе и в районе Керченского полуострова. Журналисты отметили, что в результате атаки неизвестных беспилотников начался пожар в порту Камыш-Бурун.
Проблемы с электричеством начались в:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- Армянске;
- Джанкое;
- Красноперекопске;
- Нижнегорском и Черноморском районах;
- Симферополе;
- Ялте;
- Судаке;
- Евпатории;
- Саках.
В то же время российские военные и оккупационные власти Крыма не сообщали о возможных ударах по объектам на полуострове, однако россияне отметили, что отключение электроэнергии является якобы "вынужденной мерой, необходимой для снижения нагрузки на электросети".
Жителей Севастополя призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и пообещали обнародовать график отключений, только что стало известно о их объеме и продолжительности.
Кроме того, в Минобороны Украины сообщили, что за первые 10 дней июля было поражено 60 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Силы обороны нанесли удары по 5 электроподстанциям и Сакской ТЭЦ в Крыму.
Системное поражение энергетической и военной инфраструктуры затрудняет логистику, связь и обеспечение российских войск на оккупированных территориях,
– заявили в Минобороны.
Что известно об ударах ВСУ по оккупантам в Крыму?
Атаки на оккупированный Крым не прекращаются. 8 июля был поражен основной пункт ввода электроэнергии в Крым из России и не только. Под прицелом ВСУ оказался главный объект приема электроэнергии – энергомост "Кубань – Крым", представляющий собой точку входа с материковой России на оккупированный полуостров.
Длина этого энергомоста – 14,5 километра. Он проложен в виде четырех подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.
Силы беспилотных систем за первую неделю июля нанесли удары по 44 энергетическим объектам в оккупированном Крыму и на юге ТОТ. В частности, 7 июля были атакованы пять электроподстанций и одна газораспределительная станция.