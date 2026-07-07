Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Каковы последствия украинской атаки БПЛА?

Силы беспилотных систем за первую неделю июля поразили 44 энергетические объекта в оккупированном Крыму и на юге ВОТ. В частности, 7 июля были осуществлены атаки на пять электроподстанций и одну газораспределительную станцию.

Украинские дроны в Крыму нанесли удары по:

Электроподстанции ПС 35/10 киловольт "Чкалово" в селе Чкалово;

Электроподстанции ПС 330 киловольт "Западно-Крымская" в селе Карьерное;

электроподстанции ПС 110 киловольт "Саки" в городе Саки;

электроподстанции ПС 220 киловольт "Комыш-Бурун" в городе Керчь;

Электроподстанции ПС 110 киловольт "Митяево", в селе Митяево;

Газовой компрессорной станции "Тасуново" в селе Тасуново.

Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и восстановим,

– написал "Мадяр".

В Силах беспилотных систем также сообщили, что в Азовском море были поражены еще два российских танкера. Более подробную информацию о результатах операции пообещали обнародовать позже.

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Ночью 6 июля Силы беспилотных систем нанесли удар по двум танкерам с бензином в Азовском море. По словам военных, это топливо доставлялось во временно оккупированный Крым.

Также Роберт Бровди подтвердил поражение двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 "Триумф", используемых для запусков баллистических ракет по наземным целям, и РЛС "Небо-У" в Крыму.

На временно оккупированных территориях российская логистика все чаще подвергается ударам. В июне Силы обороны Украины провели атаки на более 50 тысяч военных целей, а в Донецкой и Запорожской областях под контролем уже находятся ключевые маршруты снабжения, мосты, стоянки техники и топливные перевозки.