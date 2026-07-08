Об этом сообщил командующий СБС ВСУ "Мадяр". Он подчеркнул, что оккупантам не избежать глубокого и тотального блэкаута.
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СБС наносит атаки по энергетике Крыма
В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ТОТ "Птицы" СБС поразили 53 военные цели.
Под прицелом оказался ключевой объект приема электроэнергии – энергомост "Кубань – Крым", являющийся точкой входа с материковой России на оккупированный полуостров.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Длина этого энергомоста – 14,5 километров. Он проложен в виде четырех подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.
Также среди целей, подвергшихся атаке – 5 электроподстанций, полигон и 3 РЛС.
Всего в период с 1 по 8 июля "Птицы СБС" посетили и "прикурили" уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ВОТ.
Среди них:
- пункт перетока электроэнергии "Кубань – Крым", Глазовка,
- электроподстанция ПС "Нижнегорск",
- электроподстанция ПС "Насосная 3", Зеленый Яр,
- электроподстанция "Новотроицкое",
- электроподстанция "Калиново", Луганская область,
- электроподстанция "Троицкое", Луганская область.
Элементы ПВО:
- РЛС 1РЛ131 П-18, Зеленый Яр, Донецкая область,
- РЛС 1РЛ131 П-18, Стародубовка, Донецкая область,
- РЛС 1Л22 "Пароль-4", Стародубовка.
Среди прочего были:
- ремонтная база 27 ОМСБр, Писаревка, Луганская область,
- полигон "Гвардейский", Александровка, Херсонская область.
Напомним, что 8 июля морской дрон СБУ Sea Baby поразил российский танкер теневого флота Blue. Также СБУ нанесла удар по авиабазе "Джанкой".