Про це повідомив командувач СБС ЗСУ "Мадяр". Він наголосив, що глибокого і тотального блекауту окупантам не минути.

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СБС атакують енергетику Криму

Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи" СБС уразили 53 військові цілі.

Під прицілом був ключовий об'єкт прийому електроенергії енергомостом Кубань – Крим, як точки входу з материкової Росії на окупований півострів.

Довжина цього енергомоста – 14,5 кілометрів. Його прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП.

Також серед атакованих цілей – 5 електропідстанцій, полігон і 3 РЛС.

Загалом протягом 1 – 8 липня "Птахи СБС" відвідали та "прикурили" вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.

Серед них:

пункт перетоку електроенергії "Кубань – Крим", Глазівка,

електропідстанція ПС "Нижньогірськ",

електропідстанція ПС "Насосна 3", Зелений Яр,

електропідстанція "Новотроїцьке",

електропідстанція "Калинове", Луганська область,

електропідстанція "Троїцьке", Луганська область.

Елементи ППО:

РЛС 1РЛ131 П-18, Зелений Яр, Донецька область,

РЛС 1РЛ131 П-18, Стародубівка, Донецька область,

РЛС 1Л22 "Пароль-4", Стародубівка.

Серед іншого було:

ремонтна база 27 ОМСБр, Писарівка, Луганська область,

полігон "Гвардійський", Олександрівка, Херсонська область.

Нагадаємо, що8 липня морський дрон СБУ Sea Baby уразив російський танкер тіньового флоту Blue. Також СБУ вдарила по авіабазі "Джанкой".