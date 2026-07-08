Подробиці операції розповіли в СБУ.

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Що вдалося уразити ударами СБУ?

Спецпризначенці "Альфи" за допомогою безпілотників завдали ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під атакою опинилися:

авіабаза "Джанкой", де були уражені ретранслятори, які використовувалися для керування російськими ударно-розвідувальними безпілотниками "Оріон";

склади зі зброєю та військовою технікою.

Крім того, ударів завдали по інфраструктурі порту "Крим" у Керчі, а також по складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Також СБУ уразила логістичний центр російських військ поблизу Покровська на Донеччині, де зберігалися безпілотники, наземні роботизовані комплекси та боєприпаси.

За даними спецслужби, цей об'єкт використовувався для забезпечення окупаційних сил на Покровському напрямку.

Окрім цього, українські захисники завдали ударів по місцях постійного базування операторів російських безпілотних систем у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам'янка Запорізької області.

Також було знищено склади з військовим майном окупантів у Гранітному та Стилі на Донеччині.

Ці спецоперації суттєво порушили елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції,

– підкреслили в СБУ.

Там також уточнили, що під час атак вдалося ліквідувати пілотів і кервний склад підрозділів безпілотних систем і НРК.