Лише за перший тиждень липня українські військові вразили десятки об'єктів енергетичної інфраструктури на півострові. Якщо такі темпи збережуться, ситуація у Криму може значно погіршитися, розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Що далі чекає на Крим та інші окуповані території

За даними видання The Telegraph, систематичні українські удари ведуть до тотального блекауту у Криму. Наприклад, вже зараз нічне освітлення є переважно у Сімферополі, Севастополі та кількох прибережних містах. Та більша частина Криму занурена у темряву. І на це є чітка причина.

"Ми змінили тактику: почали бити не лише по підстанціях, які розподіляють електропостачання, але й по об'єктах електро- та вітрогенерації. Ми залишимо їх в блекауті, це однозначно", – наголосив Петро Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що подібна ситуація відбулася і в Запорізькій області. Перші удари по енергетиці розпочались там в серпні 2025 року – у межах зриву спроби наступу росіян. Ближче до нового року удари посилились, і зараз на окупованих частинах Запоріжжя світла більше немає, ніж воно є.

Ситуація настільки складна, що там навіть не можуть сформувати графіків відключень – ніхто не знає, коли саме і як надовго з'явиться світло. Блекаут там не закінчується.

Те саме чекає і на Крим та Херсонщину. Щойно температура знову підійметься, там знову буде складно. Не витримуватиме обладнання, воно легко палає. Загалом є дві точки постачання електроенергії. Основна – через Крим та Росію, але його ледь вистачає. Інша – через Ростовську область, яка йде через всі окуповані території. Вибивши ці дві точки, ми залишимо окуповані території в блекауті,

– зауважив Андрющенко.

За словами Андрющенка сталий результат плідної роботи Сил оборони ми, ймовірно, зможемо побачити вже у вересні. Україна має ще два місяці літа, аби скористатись погодними умовами, і вивезти з ладу енергетику на ТОТ. Цьому сприятиме засуха, часті пожежі тощо.

"Ми будемо дотискати, далі стане гірше. До вересня будуть повний блекаут на всіх окупованих територіях, а, можливо, й далі до Ростовської області", – підсумував Андрющенко.

Крим може поринути у блекаут: дивіться відео

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