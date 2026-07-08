Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели надзвичайно успішний тиждень, завдавши 13 далекобійних та middle strike ударів по ключових військових об'єктах у глибокому тилу ворога. Як повідомляє Служба безпеки України, ця масштабна робота є частиною затвердженої Зеленським 40-денної операції впливу, мета якої – змусити Росію припинити загарбницьку війну.

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Які військові аеродроми та НПЗ потрапили під удар?

Під прицілом українських безпілотників опинилася ціла низка стратегічних авіаційних баз та об'єктів нафтопереробної інфраструктури ворога.

Зокрема, на військовому аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму дрони успішно уразили ангари з бойовою авіацією. На момент атаки там перебували дорогі винищувачі Су-30СМ, Су-30 та фронтові бомбардувальники Су-24, вартість кожного з яких коливається від 30 до 50 мільйонів доларів.

Окрім цього, під удар потрапив аеродром "Гвардійське", який окупанти використовували для зберігання ударних дронів "Шахед" та іншої авіатехніки.

Географія ударів по нафтовому сектору Росії цього тижня виявилася надзвичайно широкою:

Петербурзький нафтовий термінал – потужний об'єкт із пропускною спроможністю до 12,5 мільйонів тонн на рік;

– потужний об'єкт із пропускною спроможністю до 12,5 мільйонів тонн на рік; Нижньогородський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Старолікєєво", розташовані на відстані близько 850 кілометрів від кордону;

та нафтоперекачувальна станція "Старолікєєво", розташовані на відстані близько 850 кілометрів від кордону; Ярославський НПЗ – атакований на відстані понад 700 кілометрів;

– атакований на відстані понад 700 кілометрів; НПЗ "Перший завод" у Калузькій області;

у Калузькій області; Нафтоналивний термінал у порту "Висоцьк" Ленінградської області;

у порту "Висоцьк" Ленінградської області; Резервуари нафтобази "ТЕС-Термінал-1" у тимчасово окупованій Керчі.



Ворожі цілі, уражені Службою безпеки / Інфографіка СБУ

Як атаки вплинули на логістику окупантів?

Окрім ударів по стратегічних тилових об'єктах, спецпризначенці успішно відпрацювали безпосередньо поблизу лінії фронту.

На Миколаївському напрямку було ліквідовано пункт управління ворожих ударних БпЛА, у Криму знищено склади пально-мастильних матеріалів, а в районі Гуляйполя – важливий вузол зв'язку.

Ці операції повністю порушили логістичні ланцюжки загарбників, заблокувавши постачання боєприпасів та пального на передові позиції.

Це справедлива відповідь на російські злочини та постійні обстріли українських міст. СБУ дістане ворога всюди,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що раніше воїни спецпідрозділу "Альфа" також здійснили успішні нальоти на об'єкти суднобудівного заводу "Затока" в Керчі та вивели з ладу російські засоби протиповітряної оборони, які прикривали район Керченської протоки.