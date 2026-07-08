Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ провели чрезвычайно успешную неделю, нанеся 13 ударов дальнего и среднего радиуса действия по ключевым военным объектам в глубоком тылу противника. Как сообщает Служба безопасности Украины, эта масштабная операция является частью утвержденной Зеленским 40-дневной операции воздействия, цель которой – заставить Россию прекратить захватническую войну.

Смотрите также Горит ВПК России: Силы обороны разнесли завод микроэлектроники и химзавод в Брянской области

Какие военные аэродромы и НПЗ попали под удар?

Под прицелом украинских беспилотников оказался целый ряд стратегических авиационных баз и объектов нефтеперерабатывающей инфраструктуры противника.

В частности, на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму дроны успешно поразили ангары с боевой авиацией. На момент атаки там находились дорогостоящие истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24, стоимость каждого из которых колеблется от 30 до 50 миллионов долларов.

Кроме того, под удар попал аэродром "Гвардейское", который оккупанты использовали для хранения ударных дронов "Шахед" и другой авиатехники.

География ударов по нефтяному сектору России на этой неделе оказалась чрезвычайно широкой:

Петербургский нефтяной терминал – мощный объект с пропускной способностью до 12,5 миллионов тонн в год;

– мощный объект с пропускной способностью до 12,5 миллионов тонн в год; Нижегородский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Староликеево", расположенные на расстоянии около 850 километров от границы;

и нефтеперекачивающая станция "Староликеево", расположенные на расстоянии около 850 километров от границы; Ярославский НПЗ – подвергся атаке на расстоянии более 700 километров;

– подвергся атаке на расстоянии более 700 километров; НПЗ "Первый завод" в Калужской области;

в Калужской области; Нефтеналивной терминал в порту "Высоцк" Ленинградской области;

в порту "Высоцк" Ленинградской области; Резервуары нефтебазы "ТЕС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи.



Вражеские цели, пораженные Службой безопасности / Инфографика СБУ

Как атаки повлияли на логистику оккупантов?

Помимо ударов по стратегическим тыловым объектам, спецназовцы успешно провели операции непосредственно вблизи линии фронта.

На Николаевском направлении был ликвидирован пункт управления вражескими ударными БПЛА, в Крыму уничтожены склады горюче-смазочных материалов, а в районе Гуляйполя – важный узел связи.

Эти операции полностью нарушили логистические цепочки захватчиков, заблокировав поставки боеприпасов и топлива на передовые позиции.

Это справедливый ответ на российские преступления и постоянные обстрелы украинских городов. СБУ найдет врага везде,

– говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что ранее бойцы спецподразделения "Альфа" также провели успешные налеты на объекты судостроительного завода "Затока" в Керчи и вывели из строя российские средства противовоздушной обороны, прикрывавшие район Керченского пролива.