Молниеносная операция на Покровском направлении: воины НГУ отбили позицию у россиян
- Группа быстрого реагирования бригады "Спартан" ворвалась на оккупированную территорию и отбила у россиян позицию на Покровском направлении.
- Защитники десантировались с БТР; видео операции показал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.
Молниеносную операцию на Покровском направлении провела группа быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады НГУ "Спартан". Воины ворвались на подконтрольную врагу территорию и отбили позицию.
Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал. Военный показал видео уничтожения россиян.
Смотрите также Россияне спешат: экс-сотрудник СБУ предположил замысел врага относительно Покровского направления
Что известно об операции
Украинские военные десантировались с БТР, который затем поддержал огнем слаженные действия пехоты.
Мастерство и профессионализм! На видео – воины бригады "Спартан" уничтожают оккупантов и возвращают свое!
– отметил Пивненко.
Нацгвардейцы отбили позицию у россиян: смотрите видео
К слову, Покровское направление остается одним из самых сложных. В течении последних суток, 4 мая, там отбили 115 атак противника в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.