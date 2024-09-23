Разведка Британии подтвердила, что оккупанты замедлились на Покровском направлении

Покровск и в дальнейшем является главной целью войск страны-агрессора. Однако Силы обороны Украины смогли замедлить продвижение России на этом направлении.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

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Ситуация на Покровском направлении

Разведчики указывают, что сейчас Покровск в Донецкой области остается основной целью для российских войск.

Там добавили, что враг, вероятно, занял города Гродовка к востоку от Покровска и Украинское к югу от города.

Российские силы остаются примерно в 8 километрах от Покровска. Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе,

– говорится в сообщении.

В то же время разведчики добавили, что в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они занимают небольшой выступ в 3,5 километрах от реки Оскол.

Вполне вероятно, что российские войска имеют целью достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.