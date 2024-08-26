Зеленский заявил о дополнительном усилении на Покровском направлении

Владимир Зеленский вечером 26 августа сообщил, что провел Ставку. Во время совещания обсуждали и вопросы фронта.

В частности, президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ. Так, во время Ставки было принято важное решение по Покровскому направлению.

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Принято решение о дополнительном усилении Покровского направления

Владимир Зеленский рассказал, что во время сегодняшней Ставки был доклад Сырского по оперативной ситуации на фронте. В частности, обсуждался вопрос обороны Покровска.

Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации, в частности обороне Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления,

– сообщил президент.

Добавим, что в отчете Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на утро 26 августа сообщили, что происходит на Покровском направлении. Так, на этом направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиновое, Мариновка и Новогродовка. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся двум ударам неуправляемыми авиаракетами.