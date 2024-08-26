Зокрема, президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ. Так, під час Ставки було ухвалено важливе рішення щодо Покровського напрямку.

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Ухвалено рішення щодо додаткового посилення Покровського напрямку

Володимир Зеленський розповів, що під час сьогоднішньої Ставки була доповідь Сирського щодо оперативної ситуації на фронті. Зокрема, обговорювалося питання оборони Покровська.

Також не забуваємо про фронт. Була доповідь головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку,

– повідомив президент.

Додамо, що у звіті Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на ранок 26 серпня повідомили, що відбувається на Покровському напрямку. Так, на цьому напрямку наші захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами.