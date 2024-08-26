Так, майже половина російських атак відбулася в районі Новогродівки. Яка ситуація на фронті, – передає 24 Канал.

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Карта бойових дій на 26 серпня

На Харківському напрямку відбулося 4 ворожих атаки в районах Липців і Вовчанська.

відбулося 4 ворожих атаки в районах Липців і Вовчанська. На Куп'янському – окупанти 15 разів штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової.

– окупанти 15 разів штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової. На Лиманському – агресор атакував 21 раз. Намагався просунутися неподалік 7 населених пунктів. Основних зусиль докладав у районі Невського, де провів 9 штурмів.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 7 штурмових дій загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки й Іванодар'ївки.

українські захисники відбили 7 штурмових дій загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки й Іванодар'ївки. На Краматорському – окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки. Найактивніше – в районі Часового Яру.

– окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки. Найактивніше – в районі Часового Яру. На Торецькому – бійці Путіна за підтримки авіації здійснив 7 атак неподалік Неліпівки та Торецька.

– бійці Путіна за підтримки авіації здійснив 7 атак неподалік Неліпівки та Торецька. На Покровському напрямку наші воїни зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.

Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки.

Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. На Времівському – за уточненою інформацією, ворог здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

– за уточненою інформацією, ворог здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Вугледара. На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках російські загарбники активних наступальних дій 25 серпня не проводили.

російські загарбники активних наступальних дій 25 серпня не проводили. На Придніпровському – окупанти атакували наші позиції двічі. Однак, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Також ворог бомбардував 5 КАБами район Токарівки.

– окупанти атакували наші позиції двічі. Однак, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Також ворог бомбардував 5 КАБами район Токарівки. На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською областю противник з території Росії активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція наших військ,

– наголосили в Генштабі.

Додали, українські воїни активно завдають ворогу відчутних втрат в живій силі та техніці. Наші захисники виснажують бойовий потенціал агресора по всій лінії фронту та в тилу.

Загалом за минулу добу втрати Росії склали 1140 осіб. Також наші військові знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів і 13 одиниць спеціальної техніки окупантів.