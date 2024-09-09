"Туман войны": военный эксперт рассказал о ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении динамичная, нестабильная и шаткая. Россияне продолжают наступление, однако враг скоро может не будет иметь достаточных сил для продолжения давления.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что в начале октября враг будет вынужден брать оперативную паузу. Кроме этого, оккупанты пытаются укрепить фланги на этом направлении.

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Ситуация на Покровском направлении

Лучшее утверждение, которое, по мнению, военного эксперта, описывает ситуацию на Покровском направлении является "туман войны". Вокруг него сейчас бушует много противоречивых заявлений.

Единственное, что стоит понимать, это то, что динамика на Покровском направлении является чрезвычайно масштабной. Враг прикладывает немало усилий, чтобы в корне изменить ситуацию на этом участке фронта. Россияне готовы нести безумного уровня потери для того, чтобы достичь этой цели.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Генштаб перенаправил на Покровское направление определенные резервы и ресурсы. Его удержание зависит от того, что россияне еще смогут направить на этот участок фронта.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в начале августа заявил, что через два месяца интенсивность боев должна пойти на спад. Это означает, что в начале октября у врага должны закончиться все его ресурсы и он будет вынужден брать оперативную паузу. Украинской армии на разных участках фронта надо продержаться от двух до четырех недель.

Это значит, что у нас есть шанс удерживать под контролем не только Покровск, но и Торецк, Часов Яр и другие участки фронта, где враг сейчас активно проводит наступательные действия,

– пояснил Селезнев.

Военный эксперт объяснил, что оперативных и стратегических резервов Россия не имеет. Уровень усиления сил и средств есть на уровне отдельных рот или батальонов. Это четкий сигнал, что вражеская армия обескровливается и не имеет возможности в корне изменить ситуацию на поле боя.

Враг определил для себя Покровское направление приоритетным. Он снимает силы и средства для него со всех других участков фронта. Россияне усиливают свои ослабленные фланги, поэтому пока у Покровска есть оперативная пауза.

Враг будет расширять и укреплять свои фланги. Однако успеет ли он это реализовать до того, как его ресурсы будут истощены – точно неизвестно,

– отметил Селезнев.

Заметьте, OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко считает, что Покровское направление для россиян сейчас стало второстепенной целью. По его мнению, оккупанты хотят замкнуть небольшое оперативное окружение там, где город Курахово.