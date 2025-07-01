Штурмовики на велосипедах и одноразовые пехотинцы: как уничтожают россиян на Покровском направлении
- Операторы БпЛА 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожают врага на Покровском направлении.
- На опубликованном нацгвардейцами видео российские оккупанты передвигаются к украинским позициям на велосипедах.
Защитники продолжают сдерживать наступление россиян. На Покровском направлении противник бросает в бой пехоту и даже передвигается на велосипедах.
Их уничтожают украинские операторы БпЛА. Соответствующее видео в понедельник, 28 июля, опубликовала 3-я бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал.
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Что происходит возле Покровска?
Оккупанты не оставляют попыток продвинуться вперед в зоне ответственности "Спартана" на Покровском направлении. Иногда россияне едут в сторону украинских позиций даже на велосипедах.
Операторы беспилотников сразу обнаруживают такие действия врага и точными ударами его уничтожают.
Защитники ликвидируют противника под Покровском: смотрите видео
Наш принцип четкий: каждому россиянину – по "доброму" дрону от "Спартана",
– пишут нацгвардейцы.
Напомним, недавно на Покровском направлении противник впервые за долгое время бросил в бой бронетехнику – в районе села Шевченко. В конце концов, бойцы 155-й ОМБр успешно отбили механизированный штурм, который в DeepStatе считают последовательной попыткой прорыва после предыдущего захода группы пехоты в Покровск.