Продолжаются мероприятия по уничтожению штурмовых групп противника, – ОСУВ "Хортица" о Покровском направлении

Россияне продолжают штурмовать различные направления фронта. Самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении.

Там за прошедшие сутки, 29 декабря, было зафиксировано наибольшее количество боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Какова ситуация на Покровском направлении

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что россияне атаковали позиции украинских войск в направлении Миролюбовки, возле Воздвиженки, Новоалександровки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Лисовки, Нововасильевки и Новотроицкого.

Атаки они осуществляли преимущественно без применения бронетехники.

В целом на Покровском направлении ВСУ остановили 43 наступательных штурма.

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтроваться в наши боевые порядки,

– сообщили военные.

Они также добавили, что враг продолжает накапливать силы для следующих атак, и отмечают, что затишья нет. Относительно спокойной остаются только ситуация в самом Покровске, потому что россияне еще туда не добрались.