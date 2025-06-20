Враг еще пробует заходить малыми штурмовыми группами, но активность снизилась, – ГПСУ о Сумщине

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на Сумщине по состоянию на 20 июня. Россияне на небольшом отрезке до сих пор делают попытки заходить малыми штурмовыми группами.

Несмотря на это их активность несколько снизилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на Сумщине

Андрей Демченко отметил, что протяженность границы с Россией в пределах Сумской области – около 550 километров. И только на небольшом отрезке оккупанты продолжают применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп.

Бронированная техника, которой враг пытался бы прорвать нашу границу, этого не фиксируется. Больше эти пехотные группы пытаются использовать или квадроциклы, или мототехнику. Но, собственно, если говорить в тех полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, то за последние несколько дней активность вражеских и пехотных групп и попыток захода на нашу территорию, несколько снизилась,

– рассказал спикер.

Он отметил, что это результат стойкости и мужества украинских воинов.

Ежедневно Россия несет потери – по десяткам убитых и раненых, которые пытаются зайти на территорию Украины.

"Неся такие большие потери, конечно, что враг, возможно, сейчас или перегруппировывает свои подразделения, или снизил интенсивность действий из-за недостаточного количества этого "мяса", которое он может привлекать для того, чтобы зайти на нашу территорию", – добавил Демченко.

Он отметил, что раньше враг не обращал внимания на свои потери, но сейчас на некоторых участках интенсивность их действий снизилась, как и применение мотоциклов, которые ВСУ также уничтожают.