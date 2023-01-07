Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в пограничном районе по состоянию на 21:00.

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️ По словам Живицкого, российские оккупанты в Великописаревской общине сбросили 2 взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

Мужчина чудом не пострадал,

– заметил председатель ОВА.

В свою очередь, в Шалыгинской общине россияне дважды открывали огонь из пулеметов. Всего было 17 очередей.



Обломки вражеской взрывчатки / Фото Дмитрия Живицкого

Позже глава ОВА уточнил, что после 20:00 враг открывал огонь из пулемета в направлении Шалыгинскогой общины. Всего было 16 очередей.

"По предварительной информации, обошлось без пострадавших", – добавил Живицкий.

Также он обнародовал фото обломков от вражеской взрывчатки в Великописаревской общине.

"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!" – подытожил председатель ОВА.



Россияне бросили взрывчатку во двор гражданского / Фото Дмитрия Живицкого

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