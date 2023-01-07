Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про ситуацію на прикордонні станом на 21:00.

Цікаво Скільки ракет залишилося в Росії: нові дані від Резнікова, які можуть здивувати

Що відбувалося на Сумщині 7 січня

️За словами Живицького, російські окупанти у Великописарівській громаді скинули 2 вибухівки із безпілотника на подвір'я місцевого жителя.

Чоловік дивом не постраждав,

– зауважив голова ОВА.

Своєю чергою, в Шалигинській громаді росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів. Разом було 17 черг.



Уламки ворожої вибухівки / Фото Дмитра Живицького

Пізніше очільник ОВА уточнив, що після 20:00 ворог відкривав вогонь з кулемета в напрямку Шалигинської громади. Всього було 16 черг.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", – додав Живицький.

Також він оприлюднив фото уламків від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді.

"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!" – підсумував голова ОВА.



Росіяни кинули вибухівку на подвір'я цивільного / Фото Дмитра Живицького

Обстріли українських міст: коротко