Враг 28 ноября значительно увеличил свою активность на Таврическом направлении. Россияне стали привлекать бронетехнику.
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Оккупанты несут потери
Россияне нанесли 17 авиаударов и 4 ракетных удара. На фронте произошло 56 боевых столкновений.
Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении. К слову, враг все еще пытается оцепить город.
Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен,
– написал Тарнавский.
Он также сообщил, что уничтожены 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийские системы, 22 БПЛА, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники и еще 1 важный объект врага. Кроме этого, повреждены еще 33 единицы.
Тарнавский также напомнил, что на Мелитопольском направлении идет наступательная операция.
Ситуация на других направлениях
- На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
- На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Также наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.