Враг 28 ноября значительно увеличил свою активность на Таврическом направлении. Россияне стали привлекать бронетехнику.

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Оккупанты несут потери

Россияне нанесли 17 авиаударов и 4 ракетных удара. На фронте произошло 56 боевых столкновений.

Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении. К слову, враг все еще пытается оцепить город.

Общие потери врага составили 639 человек. Еще 4 оккупанта сдались в плен,

– написал Тарнавский.

Он также сообщил, что уничтожены 48 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артиллерийские системы, 22 БПЛА, 9 автомобилей, 1 единица спецтехники и еще 1 важный объект врага. Кроме этого, повреждены еще 33 единицы.

Тарнавский также напомнил, что на Мелитопольском направлении идет наступательная операция.

Ситуация на других направлениях