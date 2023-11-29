Ворог 28 листопада значно збільшив свою активність на Таврійському напрямку. Росіяни почали залучати бронетехніку.

Дивіться також Самі засекретили і самі ж підриваються: у ЗСУ розповіли, як окупанти гинуть від своїх мін

Окупанти зазнають втрат

Росіяни завдали 17 авіаударів та 4 ракетних удари. На фронті відбулося 56 бойових зіткнень.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. До слова, ворог все ще намагається оточити місто.

Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон,

– написав Тарнавський.

Він також повідомив, що знищено 48 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артилерійських системи, 22 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще 1 важливий об’єкт ворога. Крім цього, пошкоджено ще 33 одиниці.

Тарнавський також нагадав, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція.

Ситуація на інших напрямках