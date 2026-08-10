Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в беседе с 24 Каналом, что такие действия россиян свидетельствуют о том, что они, как минимум, ожидают уничтожения Украиной основных переправ. Враг, по его мнению, готовится к тому, чтобы транспортное сообщение не прекратилось в случае повреждения следующих мостов.

Какова ситуация с логистикой врага на оккупированных территориях?

Свитан считает, что в то же время украинские силы должны использовать сложившуюся ситуацию. Россияне таким образом обозначают основные уязвимые места – именно на них Украине нужно обратить внимание.

"Оккупантам некуда деваться, ведь они понимают, что есть более десятка точек, по которым могут быть нанесены удары. И тогда движение может полностью остановиться. Именно поэтому они и устанавливают там понтонные переправы", – пояснил военный эксперт.

Свитан объяснил, какова ситуация с логистикой врага вокруг Крыма: смотрите видео

Поэтому, по его мнению, Украине нужно отдельно выделять силы и средства для поражения понтонной переправы. Ведь если Силы обороны могут поражать мост, то понтонную переправу – тем более.

Соединение разворачивающейся понтонной переправы может разорвать любое движение воды. Поэтому нужно увеличить в полтора-два раза выделенные силы и средства на решение этой проблемы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что россияне устанавливают понтонные переправы, потому что готовятся к худшему сценарию.

Напомним, что по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на определенных участках трассы Новороссийск – Симферополь, которую в России называют "Новороссия", было особенно опасно проезжать. Там горят грузы, а прикрытие маршрута отсутствует. Также украинские силы нанесли удары по мостам, что затормозило логистику противника.

Как отметил Андрющенко, россияне начали строить понтонные переправы вдоль трассы и даже возле тех мостов, которые еще не разрушены, ведь понимают, что они могут стать целями.