Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что в течение недели на некоторых участках трассы было особенно опасно проезжать. Кроме того, Украина нанесла удары по мостам, из-за чего скорость передвижения россиян снизилась.

Россия пытается защитить стратегически важную трассу

Оккупанты начали строить понтонные переправы вдоль этой трассы, которая на самом деле называется Новороссийск – Симферополь, но в России – "Новороссия". Они строят их даже вокруг тех мостов, которые еще не повреждены, потому что понимают, что и те могут стать целями.

Россияне, объезжая мосты через понтонную переправу, которую сейчас массово строят, замедляются, и там их поражают наши дроны. Они очень хорошо горят, потому что это, по сути, тир,

– добавил Петр Андрющенко.

Интересно, что мобильные огневые группы, которые использует Россия, приносят мало пользы. Сначала они поодиночке курсировали по трассам или вступали в дежурство. Теперь, когда Украина начала уничтожать эти группы, появились мобильные огневые группы, которые их прикрывают. То есть группы, которые должны были бы прикрывать грузовики, фактически прикрывают друг друга.

"Как-то это вообще было смешно: сразу три машины двигались в одну и в другую сторону, катались по городу, чтобы их точно не поразили. Они должны были прикрывать грузовики, но на самом деле прикрывают военные грузы. И это легко понять, потому что они движутся "в коридоре", – пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Андрющенко о том, как работает "сухопутный коридор" России: смотрите видео

Все эти "схемы" привели к тому, что военный грузовик становится прикрытием, а к нему пристраиваются гражданские грузовики с товарами, и все они едут одной колонной. Гражданские смешиваются с военными.

Это увеличивает количество поражений и проблем для российской армии и снижает мотивацию этих мобильных групп работать. Уже не раз появлялись видео, как огневые группы просто убегают.

Они только ночью очень смелые, потому что именно тогда летают транзитные дроны, которые уже наносят удары по Мариуполю и которые сбивают так, что они падают во дворы людей, вызывая пожары. Я не знаю, что они прикрывают, но точно не то, что должны были бы прикрывать,

– подчеркнул Андрющенко.

Какую-то часть дронов они сбивают, но количество поражений настолько мало, что россияне потратили огромные средства на премии и деньги тем, кто идет в эти подразделения, а их эффективность – крайне низкая.