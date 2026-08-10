Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що упродовж тижня на певних ділянках траси було особливо небезпечно проїжджати. Крім цього, Україна уразила мости, тому швидкість пересування росіян сповільнилася.

Росія намагається захистити критичну трасу

Окупанти почали будувати понтонні переправи вздовж цієї траси, яка насправді називається Новоросійськ – Сімферополь, але в Росії – "Новоросія". Вони будують навіть навколо тих мостів, які ще не уражені, бо розуміють, що й ті можуть стати цілями.

Росіяни, об’їжджаючи мости через понтонну переправу, яку зараз масово будують, сповільнюються, і там їх уражають наші дрони. Вони дуже добре палають, бо це, по суті, тир,

– додав Петро Андрющенко.

Цікаво, що мобільні вогневі групи, які використовує Росія, приносять мало користі. Спершу вони поодинці курсували трасами або ставали на чергування. Тепер, коли Україна почала знищувати ці групи, з’явилися мобільні вогневі групи, які їх прикривають. Тобто групи, які мали б прикривати вантажівки, фактично прикривають одна одну.

"Якось це взагалі було смішно: одразу три машини рухалися в один і в інший бік, каталися по місту, щоб точно їх не вразило. Вони мали б прикривати вантажівки, але насправді прикривають військові вантажі. І це легко зрозуміти, тому що вони рухаються "в коридорі", – пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Андрющенко про те, як працює "сухопутний коридор" Росії: дивіться відео

Всі ці "схеми" призвели до того, що військова вантажівка стає прикриттям, а до неї прилаштовуються цивільні вантажівки з товарами, і всі вони їдуть однією колоною. Цивільні змішуються з військовими.

Це збільшує кількість уражень і проблем для російської армії та зменшує бажання цих мобільних груп працювати. Уже не раз з'являлися відео, як вогневі групи просто тікають.

Вони тільки вночі дуже сміливі, бо саме тоді летять транзитні дрони, які вже б’ють по Маріуполю, і які збивають так, що вони падають у двори людей, спричиняючи пожежі. Я не знаю, що вони прикривають, але точно не те, що мали б прикривати,

– підкреслив Андрющенко.

Якусь частину дронів вони збивають, але кількість уражень настільки мала, що росіяни витратили шалений ресурс на премії та гроші тим, хто йде в ці підрозділи, а їхня ефективність – надмала.