Десятки тяжелых точек на фронте: капитан Нацгвардии рассказал, как удается уничтожать врага

Россия любой ценой пытается продвигаться на Востоке Украины. Штурмы осуществляют малыми группами пехоты с использованием багги, мотоциклов, квадроциклов. В определенных местах привлекает легкую и тяжелую бронетехнику.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", офицер НГУ Владимир Назаренко, добавив, что сводки Генштаба подтверждают серьезные потери врага. Действия оккупантов безрезультатны, а потери в живой силе, артиллерийских системах, бронированных средствах – очень большие.

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Какова ситуация на Востоке

"По всей линии восточного соприкосновения не утихает контакт на многих десятках направлений. Враг, то в одном, то в другом месте пробует осуществлять штурмовые действия", – рассказал офицер НГУ.

Сложность ситуации обусловлена тем, что сейчас световой день очень длинный, а погода хорошая. Это создает хорошие условия россиянам для использования беспилотников. Оккупанты привлекают очень много "Ланцетов", коптеров, дронов со сбросами, FPV-дронов.

Поэтому сейчас очень важно сконцентрировать усилия, чтобы преобладать врага и иметь инициативу в небе. Хочу отметить удачную работу пограничных подразделений, которые сбивают вражеские "Орланы", "Ланцеты", FPV-дронами,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Но все эти навыки надо совершенствовать, как и средства радиоэлектронной борьбы. Ведь в условиях хорошей видимости Силы обороны также должны держать инициативу и использовать время, чтобы нанести врагу наибольшее поражение.

Важно это делать не только во время штурмовых действий противника, но и во время ротационных. Надо сделать невозможным способность врага пополнять ресурсы, потери и расширять так называемую серую зону.

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Россияне пытаются спрятать технику

Враг был вынужден оттянуть артиллерию к себе в тыл. Но, к сожалению, он ее вкапывает, заботится о маскировке, понимая, что с каждым днем уровень технологии разведки и аэроразведки совершенствуется.

Оккупанты больше стараются сосредоточиться на инженерном оборудовании своих пушек. Выставляют их в определенное "окно", фактически целый район, по которому ведут бомбардировки.

Это означает лишь то, что враг уже не может настолько безнаказанно обстреливать дальние тылы Сил обороны. Зато хочет компенсировать это очень большим применением управляемых и неуправляемых авиабомб, авиации и ракетных систем залпового огня,

– подчеркнул начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж".

В этом также есть определенная опасность. Противник пытается вести огонь под корректировку с БПЛА, поэтому важно сбивать беспилотники, подавлять радиоэлектронной борьбой. А также подавлять вражескую артиллерию.