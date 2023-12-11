Стратегическую цель не реализовали: Черник назвал минимальную задачу врага

Российские оккупанты массированно наступают на Востоке Украины. Поскольку политическому руководству страны-агрессора нужны хоть какие-то победы, вражеский натиск будет продолжаться.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что речь идет не только о дедлайне "прямой линии" 14 декабря, но и о президентских выборах весной следующего года. По его словам, у россиян ничего не изменится в абсолютном смысле этого слова.

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"Они не реализовали стратегическую цель – не ликвидировали украинскую государственность. Итак, задача-минимум четкая и понятная – выйти на административные границы Донетчины и Луганщины", – констатировал Черник.

Именно под таким углом нужно смотреть на Авдеевку, Марьинку, Угледар, Бахмут, Лимано-Купянскую дугу, пока оккупанты реализуют эту задачу или Силы обороны ее окончательно сорвут.

Почему нельзя допустить реализации вражеской задачи-минимум

Если россиянам удастся захватить Донецкую и Луганскую области, Владимир Путин может публично объявить о завершении "СВО" и призвать Украину к переговорам. Очень вероятно, что многие политические силы и лидеры начнут давить на Киев.

Крайне важно, чтобы мы выходили на удобные для себя позиции в потенциальных поисках какой-либо фазы завершения войны,

– подчеркнул Черник.

Пока можно говорить только о фазе завершения войны, потому что пройти старую линию разграничения теми силами и средствами, которые мы имеем, практически невозможно. Нужны тысячи авиационных бомб, чтобы освободить тот же Донецк.

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