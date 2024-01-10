Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сравнил 24 Каналу битвы за эти города в Донецкой области. По его словам, ситуация возле Авдеевки гораздо хуже для врага.
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"Ситуация даже хуже, чем возле Бахмута. Это связано с вопросами логистики", – объяснил Коваленко.
Даже когда было оккупировано 80% Бахмута, город имел стабильную логистику по трассам 0506 и 0504 через Ивановское и Хромово. А в Авдеевке все зависит исключительно от одной логистической артерии.
Враг будет нуждаться в оперативной паузе
Все группы российских войск несут серьезные потери по всем своим плацдармам. Поэтому рано или поздно оккупанты остановятся для перегруппировки.
Если в ближайшее время им не удастся достичь какого-либо результата возле Авдеевки, они могут использовать ресурс той же группы войск "Запад". Брать оттуда самые боеспособные бригады и использовать для наступления на Авдеевку,
– предположил Коваленко.
К слову, так же враг делал с группой войск "Центр" – 2 и 41 общевойсковыми армиями.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- У российских оккупантов обостряются проблемы по логистике. Украинские военные уничтожили мост, который начал строить враг через реку Кальмиус, чтобы разгрузить Крымский мост.
- Российские захватчики дальше штурмуют украинские позиции на Бахмутском направлении. Враг начал запускать FPV-дроны с ночным видением.
- После относительного затишья оккупанты возобновили штурмовые действия на Авдеевском направлении. Там заметили новые подразделения "Шторм V", которые сформировали из бывших вагнеровцев