Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сравнил 24 Каналу битвы за эти города в Донецкой области. По его словам, ситуация возле Авдеевки гораздо хуже для врага.

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"Ситуация даже хуже, чем возле Бахмута. Это связано с вопросами логистики", – объяснил Коваленко.

Даже когда было оккупировано 80% Бахмута, город имел стабильную логистику по трассам 0506 и 0504 через Ивановское и Хромово. А в Авдеевке все зависит исключительно от одной логистической артерии.

Враг будет нуждаться в оперативной паузе

Все группы российских войск несут серьезные потери по всем своим плацдармам. Поэтому рано или поздно оккупанты остановятся для перегруппировки.

Если в ближайшее время им не удастся достичь какого-либо результата возле Авдеевки, они могут использовать ресурс той же группы войск "Запад". Брать оттуда самые боеспособные бригады и использовать для наступления на Авдеевку,

– предположил Коваленко.

К слову, так же враг делал с группой войск "Центр" – 2 и 41 общевойсковыми армиями.

В настоящее время оккупанты возобновляют личный состав именно группы войск "Юг", зона ответственности которой – Донецкая область. В то же время группы войск "Запад", "Центр", "Запорожье", "Восток" и "Днепр" уменьшились.

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