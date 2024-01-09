Офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец очертил ситуацию на фронте 24 Каналу. По его словам, самыми горячими остаются те же направления – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское и Авдеевское.
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"Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так – Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны", – подчеркнул Березовец.
Россияне пытаются проводить ротацию
Оккупанты осуществляют ротационные мероприятия, но сталкиваются с проблемами. Чтобы привлекать новобранцев к вооруженным силам, враг вынужден прибегать к нетривиальным способам, таким как подбрасывание наркотиков или оружия.
Затем им дают выбор: либо ехать в колонию, либо подписать контракт с вооруженными силами,
– отметил Березовец.
Кроме того, в рядах российских оккупантов усилилось дезертирство. Только за последнее время в России открыли 5 тысяч дел.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Россияне пытаются наступать на Бахмутском направлении, но без особых успехов. Они перебросили с Юга добровольческие подразделения, что не помогло.
- Оккупанты снова активизировались на Авдеевском направлении. Там заметили новые подразделения "Шторм V", которое сформировали из бывших вагнеровцев.
- Враг продолжает пытаться прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Но защитники эффективно противодействуют захватчикам.