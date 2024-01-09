Офицер ВСУ, журналист Тарас Березовец очертил ситуацию на фронте 24 Каналу. По его словам, самыми горячими остаются те же направления – Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское и Авдеевское.

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"Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так – Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны", – подчеркнул Березовец.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.

Россияне пытаются проводить ротацию

Оккупанты осуществляют ротационные мероприятия, но сталкиваются с проблемами. Чтобы привлекать новобранцев к вооруженным силам, враг вынужден прибегать к нетривиальным способам, таким как подбрасывание наркотиков или оружия.

Затем им дают выбор: либо ехать в колонию, либо подписать контракт с вооруженными силами,

– отметил Березовец.

Кроме того, в рядах российских оккупантов усилилось дезертирство. Только за последнее время в России открыли 5 тысяч дел.

В британской разведке сообщили, что Россия возобновила деятельность спецподразделения "СМЕРШ" ("смерть шпионам"), существовавшего во время Второй мировой войны. Он будет наказывать и россиян, и украинских граждан на оккупированных территориях.

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