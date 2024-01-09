Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець окреслив 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, найгарячішими залишаються ті самі напрямки – Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський та Авдіївський.
До вашої уваги Росіяни активізували наступ на фронті попри погоду: карта фронту 9 січня
"Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил триватимуть як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так – Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює", – наголосив Березовець.
Росіяни намагаються проводити ротацію
Окупанти здійснюють ротаційні заходи, але стикаються з проблемами. Щоб залучати новобранців до збройних сил, ворог змушений вдаватись до нетривіальних способів, як-от підкидання наркотиків або зброї.
Потім їм дають вибір: або їхати в колонію, або підписати контракт зі збройними силами,
– зазначив Березовець.
Крім того, у лавах російських окупантів посилилось дезертирство. Лише за останній час у Росії порушили 5 тисяч справ.
Ситуація на Сході: останні новини
- Росіяни намагаються наступати на Бахмутському напрямку, але без особливих успіхів. Вони перекинули з Півдня добровольчі підрозділи, що не допомогло.
- Окупанти знову активізувались на Авдіївському напрямку. Там помітили нові підрозділи "Шторм V", які сформували з колишніх вагнерівців.
- Ворог далі намагається прорвати українську оборону на Куп'янському напрямку. Але захисники ефективно протидіють загарбникам.