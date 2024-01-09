Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець окреслив 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, найгарячішими залишаються ті самі напрямки – Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський та Авдіївський.

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"Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил триватимуть як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так – Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює", – наголосив Березовець.

Президентські вибори в Росії відбудуться 15 – 17 березня 2024 року.

Росіяни намагаються проводити ротацію

Окупанти здійснюють ротаційні заходи, але стикаються з проблемами. Щоб залучати новобранців до збройних сил, ворог змушений вдаватись до нетривіальних способів, як-от підкидання наркотиків або зброї.

Потім їм дають вибір: або їхати в колонію, або підписати контракт зі збройними силами,

– зазначив Березовець.

Крім того, у лавах російських окупантів посилилось дезертирство. Лише за останній час у Росії порушили 5 тисяч справ.

У британській розвідці повідомили, що Росія відновила діяльність спецпідрозділу "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"), який існував під час Другої світової війни. Він каратиме і росіян, і українських громадян на окупованих територіях.

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