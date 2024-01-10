Сержант роты ударных БПАК "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу о ситуации на южном фланге Бахмута. По его словам, защитники держат все оборонительные линии, несмотря на постоянные штурмовые действия врага.

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Обе стороны применяют FPV-дроны, которые мало чем отличаются, потому что это преимущественно китайское производство. Всё зависит от того, кто лучше доработает беспилотники.

Если говорить о FPV, то они стали использовать ночное видение. И теперь эти дроны можно встретить 24/7,

– отметил Маляревич.

Это дорогостоящее техническое решение, ведь камера стоит 700–900 долларов. К слову, один БПЛА может стоить около 500 долларов.

Кроме дронов, россияне активно применяют управляемые авиабомбы и артиллерию. Они не считаются с их количеством и бьют просто по секторам.

Украинские бойцы мощно отвечают врагу. Несмотря на меньшее количество личного состава, снарядов и техники, защитники берут качеством и точностью ударов.

"У нас меньше дронов, меньше людей, поэтому мы бережем жизни наших воинов, бережем получаемые технологии, используем внимательнее. Так и воюем", – констатировал Маляревич.

Как морозы повлияли на фронт

Половину химических грелок, которые получают военные, используют для техники. Чтобы аккумуляторы работали дольше, о них нужно соответственно заботиться.

"Это вторая зима, и мы уже научились, как работать. Такой холодной зимы, конечно, не было, но было несколько холодных дней. Мы сделали выводы и очень внимательно к этому относимся", – подчеркнул Маляревич.

"Ахиллес" набирает рекрутов

По решению Валерия Залужного, рота ударных БПАК "Ахиллес" расширилась до батальона и проводит рекрутинговую кампанию.

Так что если вы решили служить в украинском войске или думаете, что это произойдет рано или поздно, присоединяйтесь к нам,

– призвал Маляревич.

Желающие могут заполнить одну из анкет – для гражданских или военнослужащих (на условиях перевода).