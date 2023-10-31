Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал 24 Каналу о ситуации на Востоке. По его словам, россиянам там нехорошо.

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"По словам самых пленных, которые попадают в наши нежные руки, слышим, что ситуация на самом деле у них ужасная. Тотальное невыполнение приказов, самовольный уход с позиций, дезертирство", – отметил Фитьо.

Россиянам туго на Востоке: смотрите видео 24 Канала

Какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Этот участок фронта остается одним из самых трудных. Ситуация напряженная, но контролируемая. За минувшие сутки враг совершил 736 обстрелов с применением РСЗО, артиллерии, минометов, дронов-камикадзе, авиации.

В то же время оккупанты не имеют стратегических успехов и несут потери. За минувшие сутки уничтожено 112 врагов, а за прошедшую неделю – 1500. По всему видно, что россияне больше экономят на технике.

"На данный момент на этом направлении стратегических успехов противник не получил и не получит. Вчера у нас был "танковый" день. Наши защитники уничтожили пять танков, четыре ББМ, а всего 28 единиц военной техники", – перечислил Фитьо.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Этот участок фронта также остается тяжелым. Противник переходит в активную оборону и пытается наступать.

Россияне пробуют наступать на наши позиции южнее Бахмута, возле Клещеевки, но так же стратегических успехов у них нет,

– констатировал Фитьо.

За минувшие сутки враг совершил 576 обстрелов со всего имеющегося спектра вооружения. В то же время потерял 123 бойцов и 33 единицы военной техники.

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