Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів 24 Каналу про ситуацію на Сході. За його словами, росіянам там непереливки.

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"Зі слів самих полонених, які потрапляють у наші ніжні руки, чуємо, що ситуація насправді у них жахлива. Тотальне невиконання наказів, самовільне залишення позицій, дезертирство", – зазначив Фітьо.

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Яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Ця ділянка фронту залишається однією з найважчих. Ситуація напружена, але контрольована. За минулу добу ворог здійснив 736 обстрілів із застосуванням РСЗВ, артилерії, мінометів, дронів-камікадзе, авіації.

Водночас окупанти не мають стратегічних успіхів і зазнають втрат. За минулу добу знищено 112 ворогів, а за минулий тиждень – 1500. З усього видно, що росіяни більше економлять на техніці.

"Натепер на цьому напрямку стратегічних успіхів противник не здобув і не здобуде. Вчора в нас був "танковий" день. Наші захисники знищили п'ять танків, чотири ББМ, а загалом 28 одиниць військової техніки", – перелічив Фітьо.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Ця ділянка фронту також залишається важкою. Противник переходить в активну оборону і намагається наступати.

Росіяни пробують наступати на наші позиції південніше від Бахмута, поблизу Кліщіївки, але так само стратегічних успіхів у них немає,

– констатував Фітьо.

За минулу добу ворог здійснив 576 обстрілів з усього наявного спектра озброєння. Водночас втратив 123 бійців і 33 одиниці військової техніки.

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