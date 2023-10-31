Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що у росіян немає ані сил, ані засобів для наступу. Зазначимо, що, за словами Сирського, окупанти суттєво посилили своє військове угруповання поблизу Бахмута.

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"Є період накопичення, є період виконання атак. Згодом – період оборони", – наголосив Світан.

Нині українська армія після виконання атак на певних позиціях переходить у режим накопичення та утримання рубежів. Поки ЗСУ переформатовуються та намагаються закопатися, у цей момент окупанти намагаються контратакувати. Ворог йде в атаку, аби вибити з цих позицій українських захисників.

Це тактична дія. По декілька тижнів буває. У залежності від масштабності завдань, які виконують. У Бахмуті нині такий період. Росіяни намагаються відновити раніше втрачені позиції,

– додав військовий експерт.

Це, за словами полковника запасу ЗСУ, відбувається в районі Берхівки – на півночі Бахмута. Там ворог намагається витиснути наші війська. А також – південніше від міста – в районі Кліщіївки та Андріївки.

"Ми їх викинули за залізничну дорогу. Саме зі східної частини залізничної дороги створюємо плацдарми – такий рубіж оборони. От вони намагаються нас вибити з цих плацдармів, які ми останнім часом зайняли", – зазначив льотчик-інструктор.

Світан вважає, що загарбники намагатимуться контратакувати приблизно тиждень. Згодом у них настане період підготовки, поповнення запасів і, ймовірно, ротації. Тоді рухатимуться ЗСУ.

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