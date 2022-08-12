Оккупанты пытались взять поселки Спартак и Марьинка, но провалились: идут бои у Песков

Ночью россияне пытались идти в наступление несколько раз. Большинство попытку ВСУ успешно отбили.

Согласно сообщению Генштаба, оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, но не имели успеха. Так что врагам пришлось отойти.

К теме Харьков снова атаковали ракетами: Терехов сообщил о 5 "прилетах"

Бои у многострадального поселка Пески продолжаются

В настоящее время продолжаются боевые действия у поселка Пески. Российские захватчики продолжают бить по этому населенному пункту из артиллерии, не оставляя от него ни одного живого места.

Кроме этого, враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, но успеха не было и отошел.

россияне имеют частичный успех в направлении Горловка – Зайцево

Российские захватчики ведут наступление в направлении Горловка – Зайцево и, к сожалению, достигают там частичного успеха. Также после проведения перегруппировки враги возобновили наступление на Кодему – боевые действия продолжаются.

В Генштабе подчеркнули, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

К теме – россияне ударили по ЗАЭС четыре раза в сутки: смотрите видео