Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Как известно, на этом направлении враг сосредоточил 100-тысячную группировку.

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Силам обороны на Востоке противостоит разношерстная группировка россиян. Кроме воздушных десантников, пехоты и танковых войск, которых можно считать достаточно профессиональными, враг бросает также:

  • "Боевой армейский резерв страны" (БАРС);
  • территориальные войска;
  • разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".

Этими силами россияне пытаются покрыть свои безумные потери на фронте. Только за сутки 7 августа ВСУ уничтожили 560 оккупантов. Всего с начала великой войны "на концерт Кобзона" отправилось более 250 тысяч врагов.

Насколько вражеские силы угрожающие

Едва ли не единственное преимущество россиян на этом направлении заключается в их массовости. Ни о каком качестве речь не идет.

"Эти ЧВК еще менее профессиональны, чем "Вагнера", потому что в основном набираются из антисоциального элемента", – констатировал Череватый.

Ситуация на Востоке: последние новости

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю.
  • В таком сплошном артиллерийском огне украинские бойцы продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении.
  • Кроме того, Силы обороны оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.