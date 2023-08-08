Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Как известно, на этом направлении враг сосредоточил 100-тысячную группировку.
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Силам обороны на Востоке противостоит разношерстная группировка россиян. Кроме воздушных десантников, пехоты и танковых войск, которых можно считать достаточно профессиональными, враг бросает также:
- "Боевой армейский резерв страны" (БАРС);
- территориальные войска;
- разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".
Этими силами россияне пытаются покрыть свои безумные потери на фронте. Только за сутки 7 августа ВСУ уничтожили 560 оккупантов. Всего с начала великой войны "на концерт Кобзона" отправилось более 250 тысяч врагов.
Насколько вражеские силы угрожающие
Едва ли не единственное преимущество россиян на этом направлении заключается в их массовости. Ни о каком качестве речь не идет.
"Эти ЧВК еще менее профессиональны, чем "Вагнера", потому что в основном набираются из антисоциального элемента", – констатировал Череватый.
Ситуация на Востоке: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток. Ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю.
- В таком сплошном артиллерийском огне украинские бойцы продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении.
- Кроме того, Силы обороны оттеснили оккупантов с восточной окраины Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.