Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Как известно, на этом направлении враг сосредоточил 100-тысячную группировку.

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Силам обороны на Востоке противостоит разношерстная группировка россиян. Кроме воздушных десантников, пехоты и танковых войск, которых можно считать достаточно профессиональными, враг бросает также:

"Боевой армейский резерв страны" (БАРС);

территориальные войска;

разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".

Этими силами россияне пытаются покрыть свои безумные потери на фронте. Только за сутки 7 августа ВСУ уничтожили 560 оккупантов. Всего с начала великой войны "на концерт Кобзона" отправилось более 250 тысяч врагов.

Насколько вражеские силы угрожающие

Едва ли не единственное преимущество россиян на этом направлении заключается в их массовости. Ни о каком качестве речь не идет.

"Эти ЧВК еще менее профессиональны, чем "Вагнера", потому что в основном набираются из антисоциального элемента", – констатировал Череватый.

Обратите внимание! В России продолжают вербовать преступников во избежание всеобщей мобилизации. Кроме мужчин, из тюрем забирают также женщин.

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