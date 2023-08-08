Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий. Як відомо, на цьому напрямку ворог зосередив 100-тисячне угруповання.

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Силам оборони на Сході протистоїть різношерсте угруповання росіян. Крім повітряних десантників, піхоти і танкових військ, яких можна вважати досить професійними, ворог кидає також:

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська;

різні ПВК типу "Ветеран" і "Ліга".

Цими силами росіяни намагаються покрити свої шалені втрати на фронті. Так, лише за добу 7 серпня ЗСУ знищили 560 окупантів. Загалом від початку великої війни "на концерт Кобзона" вирушило понад 250 тисяч ворогів.

Наскільки ворожі сили загрозливі

Чи не єдина перевага росіян на цьому напрямку полягає в їхній масовості. Про жодну якість не йдеться.

"Ці ПВК ще менш професійні, ніж "Вагнера", тому що здебільшого набираються з антисоціального елементу", – констатував Череватий.

Зверніть увагу! У Росії продовжують вербувати злочинців, щоб уникнути загальної мобілізації. Крім чоловіків, з в'язниць забирають також жінок.

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