Россия заблокировала ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС: жесткая реакция МИД Украины

Россия блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В МИД Украины осуждают действия оккупантов.

В ведомстве добавили, что российские оккупационные войска также продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и близлежащей территории. Захватчики размещают там военную технику и военнослужащих.

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В МИД отреагировали на блокирование Россией ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия:

грубо нарушает нормы международного права,

подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности,

демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС.

Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой до сих пор не известны для Европы.

– говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Москва должна немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безотлагательное безопасное перемещение временно оккупированными территориями Украины на Запорожскую АЭС.

"Продолжающиеся преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, включая оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни международных экспертов, требуют безотлагательной международной реакции", – добавили в МИД.

Министерство призвало международное сообщество предпринять немедленные шаги по расширению санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

"Отдельно подчеркиваем настоятельность полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ. Рассчитываем на активные действенные усилия Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям РФ", – отметили в ведомстве.

В МИДе подытожили, что единственным возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе является немедленный вывод военного и гражданского персонала России из ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины.