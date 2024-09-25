Россия на ЗАЭС обучает пилотов FPV, которые терроризируют Никополь, – Коваленко

Россияне используют Запорожскую атомную станцию как площадку для обучения пилотов FPV. Фактически, для оккупантов крупнейшая в Европе АЭС является прикрытием.

О том, что происходит на ЗАЭС, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Российские военные тренируются на ЗАЭС

Российские пилоты FPV тренируются на ЗАЭС. Более того, эти самые военные потом терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими как полигон.

Коваленко отметил, что для России ЗАЭС является прикрытием.

Ранее представители украинского подполья в Энергодаре сообщили, что россияне используют ЗАЭС для размещения личного состава своих войск. Удалось идентифицировать там подразделения ОМОН "Ахмат-1" и СОБР "Агат".

Для маскировки часть захватчиков использует форму военизированной охраны Запорожской АЭС.

Кроме этого, в технических и подвальных помещениях станции оккупанты хранят стрелковые и артиллерийские боеприпасы.

Вокруг самого Энергодара россияне заложили более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 километра.

G7 призывает Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Отметим, что министры иностранных дел стран "Группы семи" 23 сентября опубликовали совместное заявление, осудив оккупацию ЗАЭС и ее милитаризацию.

Они призвали Россию вернуть станцию под контроль Украины.

Мы подчеркиваем, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным и экологически обоснованным. Ссылаясь на резолюцию ГА ООН от 11 июля "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию", мы отмечаем, что Запорожская АЭС должна вернуться под полный суверенный контроль Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его независимым наблюдением,

– говорится в заявлении.

Они отметили, что оккупация ЗАЭС угрожает энергетической безопасности Украины.