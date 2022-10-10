Зеленский рассказал, какие существуют угрозы со стороны России на территории Запорожской АЭС

Пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. В частности, речь о непрофессиональной деятельности вооруженных оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Глава государства подчеркнул, что оккупанты оказывают давление на персонал станции.

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Планы России до конца неизвестны

Владимир Зеленский, комментируя давление на работников Запорожской АЭС, подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать какие-либо вещи, которые идут вопреки ситуации безопасности. Кроме того, еще одной угрозой, по словам президента, является то, что до сих пор неизвестно точно, заминировали ли россияне АЭС. То есть, точная ситуация на станции остается неизвестной.

Также глава государства отметил, что опасно то, что у России есть план, но этот план неизвестен для Украины, ведь вариантов есть по меньшей мере 2 – уничтожение нашего государства или оккупация.