Зеленский рассказал, какие существуют угрозы со стороны России на территории Запорожской АЭС
Источник:BBC
Пребывание оккупантов на Запорожской АЭС создает серьезные риски для безопасности станции. В частности, речь о непрофессиональной деятельности вооруженных оккупантов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью. Глава государства подчеркнул, что оккупанты оказывают давление на персонал станции.
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Планы России до конца неизвестны
Владимир Зеленский, комментируя давление на работников Запорожской АЭС, подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать какие-либо вещи, которые идут вопреки ситуации безопасности. Кроме того, еще одной угрозой, по словам президента, является то, что до сих пор неизвестно точно, заминировали ли россияне АЭС. То есть, точная ситуация на станции остается неизвестной.
Также глава государства отметил, что опасно то, что у России есть план, но этот план неизвестен для Украины, ведь вариантов есть по меньшей мере 2 – уничтожение нашего государства или оккупация.
Опасно, когда мы имеем дело с людьми, поставившими себе какую-то цель, а мы не знаем с вами до конца цель современной российской военно-политической власти. Это уничтожение Украины, оккупация Украины? Мы не знаем с вами точно. Это может быть первый шаг к какой-нибудь другой амбициозной цели, это может быть идея окончательно захватить Украину. Я считаю, что это первый шаг, и это очень опасно,
– подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что если целью России является возобновление влияния со времен по меньшей мере СССР, возвращение на геополитическую арену как сильного игрока и перераспределение границ – Кремль может использовать все средства. Однако ответ на вопрос о ядерной угрозе Зеленский ответил, что все зависит от адекватности российского руководства. В то же время глава государства считает угрозу применения ядерного оружия не столь высокой, как об этом говорят некоторые эксперты.
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